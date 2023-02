Zelensky veut une rencontre avec la Chine

Zelensky veut une rencontre avec la Chine













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré jeudi ne pas avoir connaissance de l'existence d'un plan chinois visant à mettre fin à la guerre en Ukraine tout en se disant favorable à une rencontre entre représentants de son pays et de Pékin. A la veille du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Volodimir Zelensky a indiqué avoir déjà dit par le passé souhaiter une telle rencontre. "Nous voudrions rencontrer la Chine", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse organisée à Kyiv en présence du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. "C'est dans l'intérêt de l'Ukraine", a-t-il encore souligné. En visite à Moscou, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a indiqué que la Chine allait exprimer des propositions pour régler politiquement le conflit en Ukraine dans un document qui ferait référence aux principes de la Charte des nations unies. Un "discours de paix" du président chinois Xi Jinping est également attendu pour la date-anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. (Reportage Dan Peleschuk, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)