Zelensky s'est rendu près de la ligne de front dans le Donbass

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré qu'il s'était rendu dans deux villes très proches de l'une des lignes de front les plus actives entre les troupes de son pays et les forces russes, où un responsable régional a indiqué que la situation s'était aggravée.

Les forces ukrainiennes ont subi un léger revers alors qu'ils avaient réussi à reprendre la moitié de la ville de Sievierodonetsk, le principal champ de bataille dans l'est où la Russie a concentré ses forces, a déclaré à la télévision nationale Serhiy Gaïdaï, gouverneur de la province de Louhansk où se trouve la ville.

Serhiy Gaïdaï n'a pas donné de détails mais a déclaré que les troupes ukrainiennes tenaient toujours leurs positions dans la zone industrielle de la ville.

"Les combats les plus violents se déroulent à Sievierodonetsk. Des combats rapides ont lieu en ce moment même", a-t-il déclaré.

Volodimir Zelensky a indiqué qu'il s'était rendu à Lisichansk, au sud de Sievierodonetsk, et à Soledar - des sorties rares pour lui en dehors de Kiev depuis le début de l'invasion russe le 24 février, et probablement les plus proches de la ligne de front jusqu'à présent.

"Ce que vous méritez tous, c'est la victoire - c'est la chose la plus importante. Mais pas à n'importe quel prix", a déclaré Volodimir Zelensky aux troupes ukrainiennes dans une vidéo publiée dimanche soir.

Lisichansk et Sievierodonetsk se trouvent dans la région de Louhansk et Soledar dans la région de Donetsk. Ensemble, elles constituent le Donbass, le coeur industriel de l'Ukraine, que la Russie affirme avoir pour mission de "libérer".

