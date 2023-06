Zelensky s'est rendu dans deux secteurs du front dans l'est de l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est rendu lundi dans deux secteurs du front où l'armée ukrainienne mène sa contre-offensive dans l'est de l'Ukraine. Alors que la Russie reste agitée par les conséquences de la mutinerie avortée du groupe paramilitaire Wagner, la présidence ukrainienne a diffusé des vidéos de Volodimir Zelensky dans la région de Donetsk et dans ce qu'elle présente comme le "secteur de Berdiansk" plus au Sud. Même s'ils restent éloignés de Berdiansk, ville portuaire sur les rives de la mer d'Azov, c'est dans cette direction que les soldats ukrainiens ont un peu progressé ces dernières semaines malgré la densité des lignes de défense russes, reprenant plusieurs villages de la région de Zaporijjia. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a confirmé lundi la libération d'un neuvième village dans ce secteur. Sur les vidéos diffusées par la présidence ukrainienne, on voit Volodimir Zelensky remettre des décorations à des soldats qui ont combattu notamment dans le secteur de la ville de Bakhmout, avec à ses côtés le chef de l'armée de terre Oleksandr Syrsky. (Rédigé par Anna Pruchnicka, version française Tangi Salaün)