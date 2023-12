Zelensky s'est brièvement entretenu avec Orban à Buenos Aires

Crédit photo © Reuters

BUENOS AIRES/KYIV (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, se sont brièvement entretenus dimanche alors qu'ils assistaient à l'investiture du président argentin Javier Milei, a montré une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube du Sénat argentin. Les hommes ont été montrés en train de converser pendant environ 20 secondes alors qu'ils se mêlaient à d'autres invités au parlement argentin, avant le sommet de l'Union européenne la semaine prochaine. Le sommet devrait décider s'il convient d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Viktor Orban a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’opposait à l’ouverture de négociations maintenant. Toute décision de procéder doit être unanime. (Adam Jourdan ; version française Nicolas Delame)