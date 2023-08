Zelensky rend visite aux troupes ukrainiennes dans l'Est

KYIV (Reuters) - Volodimir Zelensky a rendu visite lundi aux soldats ukrainiens engagés sur le front dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk, a annoncé la présidence ukrainienne sur son site internet. Le président ukrainien s'est rendu auprès des brigades actives sur la partie du front faisant face à Soledar, ville tenue par les Russes au nord de Bakhmout. Des images publiées sur le site internet montrent Volodimir Zelensky et son principal collaborateur s'adresser à des soldats dans une pièce équipée d'écrans au contenu flouté. (Rédigé par Max Hunder, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)