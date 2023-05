Zelensky rencontre les dirigeants des pays nordiques en Finlande

HELSINKI (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé en Finlande mercredi pour s'entretenir avec les dirigeants des pays nordiques sur l'invasion de son pays par la Russie et sur ses relations avec l'Europe, ont déclaré les gouvernements de la région. Le président ukrainien aura des entretiens bilatéraux avec le président finlandais Sauli Niinisto, suivis d'une conférence de presse, avant de participer à un sommet régional et à une seconde réunion avec les médias, a indiqué le bureau du président finlandais dans un communiqué. Au sommet seront présents Sauli Niinisto ainsi que les Premiers ministres de la Suède, de la Norvège, du Danemark et de l'Islande. Il aura pour thème l'invasion russe de l'Ukraine, le soutien des pays nordiques à l'Ukraine et ses relations avec l'UE et l'alliance transatlantique (Otan), ainsi que "l'initiative de l'Ukraine pour une paix juste", a déclaré le bureau du président finlandais. La visite de Volodimir Zelensky en Finlande n'a été annoncée qu'après son arrivée dans la capitale finlandaise, où les mesures de sécurité ont été renforcées. La Finlande, qui a récemment adhéré à l'Otan, partage une longue frontière avec la Russie. (Reportage Essi Lehto et Anne Kauranen, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)