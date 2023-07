Zelensky réitère le besoin d'armes de longue portée avant le sommet de l'Otan

PRAGUE, 7 juillet (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré vendredi que Kyiv avait besoin d'armes de longue portée de la part des Etats-Unis pour combattre les forces russes, à l'occasion de sa visite en République Tchèque. "Sans armes de longue portée, c'est difficile non seulement de mener une offensive mais aussi de conduire des opérations de défense", a indiqué Volodimir Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre tchèque, Petr Fiala. "Nous discutons avec les Etats-Unis de systèmes de longue portée et cela ne dépend que d'eux aujourd'hui", a-t-il aussi déclaré. La visite du président ukrainien à Prague intervient avant le sommet de l'Otan à Vilnius la semaine prochaine. Volodimir Zelensky milite pour que l'alliance prenne des étapes concrètes quant à une candidature ukrainienne lors de ce sommet. Il a aussi appelé à ouvrir des discussions cette année avec l'Union européenne. (Reportage par Pavel Polityuk à Kyiv; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)