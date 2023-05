Zelensky reconnaît implicitement la perte de Bakhmout

HIROSHIMA, Japon, 21 mai (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a implicitement confirmé la perte de la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine au profit des forces russes. Prié de dire si Bakhmout, théâtre d'intenses combats ces derniers mois, était toujours sous le contrôle de l'armée ukrainienne, Volodimir Zelensky a répondu: "Je ne pense pas". Le président ukrainien s'exprimait avant une rencontre avec le président américain Joe Biden au Japon qui accueille le sommet du G7. "Pour aujourd'hui, Bakhmout n'est que dans nos coeurs", a dit Volodimir Zelensky. "C'est une tragédie." La Russie a revendiqué samedi la prise de Bakhmout où l'assaut a été mené par les troupes du groupe de mercenaires Wagner Evguéni Prigojine qui avait affirmé avoir repoussé les forces ukrainiennes hors de la ville. Kyiv avait dans un premier temps démenti la prise de Bakhmout par les forces russes. (Reportage Trevor Hunnicutt, version française Matthieu Protard)