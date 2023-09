Zelensky réclame de nouvelles sanctions contre la Russie

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Volodimir Zelensky a regretté vendredi que les alliés de Kyiv n'aient pas imposé depuis longtemps de nouvelles sanctions contre la Russie et dénoncé le contournement par Moscou des mesures punitives en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine. "Aujourd'hui, nous observons une trop longue pause de nos partenaires en termes de sanctions", a déclaré le président ukrainien dans son message vidéo quotidien. "Et des efforts très actifs de la Russie pour échapper aux sanctions." "Il y a trois priorités : de nouvelles sanctions contre le secteur russe de l'énergie, de vraies restrictions sur les livraisons aux terroristes de puces et de microélectronique en général et la poursuite du blocage du secteur financier russe", a poursuivi Volodimir Zelensky. "L'offensive mondiale de sanctions doit reprendre." Oleg Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, a rejeté de son côté la possibilité d'un allègement des sanctions contre Moscou en échange d'une reprise de l'accord céréalier en mer Noire, qui serait selon lui "une victoire pour le chantage alimentaire russe". (Oleksander Kozhukhar et Ron Popeski, version française Jean-Stéphane Brosse)