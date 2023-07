Zelensky rapatrie de Turquie des commandants d'Azovstal

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est rentré samedi d'une visite en Turquie accompagné de cinq ancien commandants de la garnison ukrainienne de Marioupol, bien que les hommes étaient supposés rester en Turquie depuis leur transfert l'an dernier dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie. Moscou a immédiatement dénoncé la libération des soldats. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a dit que la Turquie avait violé les termes de l'échange de prisonniers et aurait du en informer les autorités russes. Les commandants, salués comme des héros en Ukraine, ont conduit l'an dernier la défense du port ukrainien, principale prise de guerre depuis le début de l'invasion russe. Plusieurs milliers de civils ont trouvé la mort à Marioupol pendant les trois mois de siège par les forces russes qui n'ont laissé que des ruines de la ville. "Nous rentrons de Turquie et ramenons nos héros à la maison", a déclaré le président ukrainien, qui a eu des discussions vendredi avec son homologue turc Tayyip à Istambul. (Olena Harmash, Gilles Guillaume pour la version française)