Zelensky prévoit une tournée dans plusieurs pays européens, dont la France-Bloomberg

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Volodimir Zelensky prévoit d'effectuer cette semaine une tournée dans plusieurs pays européens dans l'espoir d'obtenir de nouvelles aides pour l'Ukraine en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, a rapporté lundi l'agence Bloomberg en citant des sources au fait du dossier. Le président ukrainien pourrait notamment faire escale à Paris et Berlin avant de se rendre à Munich, où se tiendra la conférence de vendredi à dimanche, ont déclaré les sources. Cette mini-tournée européenne de Volodimir Zelensky devrait intervenir alors que le président français Emmanuel Macron vient d'annuler le voyage à Kyiv qu'il devait effectuer cette semaine. (Rédigé par Utkarsh Shetti à Bangalore, version française Tangi salaün)