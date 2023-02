Zelensky prévoit d'assister au sommet de l'Otan en juillet

VARSOVIE, 22 février (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky prévoit de se rendre au mois de juillet à Vilnius pour assister à un sommet de l'Otan, a déclaré l'ambassadeur d'Ukraine en Lituanie, selon les propos rapportés mercredi par l'agence BNS. Volodimir Zelensky ne s'est rendu qu'à deux reprises à l'étranger depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an - à Washington en décembre, et à Londres, Paris et Bruxelles ce mois-ci. La plupart des dirigeants des pays membres de l'Otan, dont le président américain Joe Biden, devraient assister au sommet de Vilnius les 11 et 12 juillet. Kyiv espère que les participants prendront à cette occasion l'engagement "très clair" que l'Ukraine pourra "devenir membre de l'Otan dès que la guerre sera terminée", a dit l'ambassadeur Petro Beshta dans une interview publiée mercredi. (Rédigé par Andrius Sytas à Varsovie, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)