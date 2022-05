Zelensky prêt à rencontrer Poutine seulement pour arrêter la guerre en Ukraine

(Reuters) - Volodimir Zelensky a déclaré lundi que Vladimir Poutine était le seul représentant de la Russie qu'il était disposé à rencontrer et avec pour seul thème de discussion l'arrêt de la guerre en Ukraine.

S'adressant par liaison vidéo au Forum économique de Davos, le président ukrainien a aussi déclaré que l'organisation de pourparlers entre son pays et la Russie devenait de plus en plus difficile en raison de l'attitude des Russes vis-à-vis des civils dans les territoires d'Ukraine qu'ils occupent.

Toute tentative de reprise par la force de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, ferait des centaines de milliers de victimes, a-t-il aussi jugé.

(Reportage Ronald Popeski, version française Bertrand Boucey)