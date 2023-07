Zelensky jugerait "absurde" que l'Otan ne donne pas à l'Ukraine de calendrier d'adhésion

KYIV, 11 juillet (Reuters) - Volodimir Zelensky a jugé mardi qu'il serait "absurde" de la part de l'Otan de ne pas fournir à l'Ukraine un calendrier pour son adhésion à l'alliance atlantique lors du sommet qui s'est ouvert à Vilnius, en Lituanie. "C'est sans précédent et absurde si un calendrier n'est pas défini, ni pour une invitation (à entrer dans l'Otan) ni pour l'adhésion de l'Ukraine. Alors que dans le même temps, une formule vague sur des 'conditions' est ajoutée même pour l'invitation à l'Ukraine", a écrit le président ukrainien, en anglais, sur la messagerie Telegram. L'incertitude persistante sur cette éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Otan fournit à la Russie une "motivation pour poursuivre sa terreur", a-t-il ajouté. "L'incertitude est une faiblesse. Et j'en discuterai ouvertement lors du sommet", a dit Volodimir Zelensky. (Rédigé par Anna Pruchnicka et Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)