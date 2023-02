Zelensky invité à participer à un prochain sommet de l'UE

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le président du Conseil européen, Charles Michel, a invité Volodimir Zelensky à participer à un prochain sommet de l'Union européenne, a déclaré lundi son porte-parole, alors que selon certains médias, le président ukrainien pourrait se rendre à Bruxelles dès cette semaine. Charles Michel a invité Volodimir Zelensky à "participer en personne à un futur sommet", a déclaré sur Twitter Barend Leyts, le porte-parole de Charles Michel. "Pour des raisons de sécurité, aucune autre information ne sera divulguée", a-t-il ajouté. Le prochain sommet de l'UE a lieu jeudi et vendredi à Bruxelles. Selon plusieurs médias, Volodimir Zelensky pourrait y participer et également s'adresser au Parlement européen. Ni les responsables de l'UE ni la présidence ukrainienne n'ont fait de commentaire. Volodimir Zelensky ne s'est rendu qu'une fois à l'étranger depuis le début de la guerre d'invasion russe en février 2022. C'était en décembre dernier à Washington, où il a rencontré le président américain Joe Biden et a pris la parole devant les élus du Congrès. (Reportage Jan Strupczewski, Andrew Gray, Ron Popeski et Tom Balmforth; version française Jean-Stéphane Brosse)