Zelensky fait escale en Pologne pour décorer deux volontaires

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a remis samedi des distinctions honorifiques à deux volontaires polonais lors d'une escale en Pologne au retour de sa visite aux Etats-Unis, où il a participé à l'Assemblée générale des Nations unies. Volodimir Zelensky n'a toutefois pas rencontré de représentant du gouvernement polonais, alors qu'un différend sur le commerce des céréales ukrainiennes a engendré des tensions entre les deux pays. La Pologne, l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine depuis l'invasion russe de ce pays en février 2022, a annoncé la semaine dernière le maintien de son interdiction des importations de céréales ukrainiennes sur son territoire afin de préserver ses agriculteurs. Volodimir Zelensky a critiqué cette décision polonaise, jugeant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies qu'elle ne faisait que servir les intérêts de la Russie, ce qui a provoqué la colère du gouvernement polonais. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a invité vendredi Volodimir Zelensky à "ne plus jamais insulter" les Polonais. Le président ukrainien s'est brièvement arrêté en Pologne samedi afin de remettre des distinctions honorifiques à Bianka Zalewska, une journaliste ayant aidé à transporté des enfants blessés vers des hôpitaux polonais, et Damian Duda, qui a assemblé une équipe médicale afin d'aider les soldats blessés près de la ligne de front. Volodimir Zelensky a remercié tous les Polonais qui "depuis le premier jour, ont ouvert leurs familles, leurs maisons, leurs coeurs et ont apporté leur aide". "Je pense que les défis qui se présentent sur notre chemin ne sont rien face à la force qui existe entre nos peuples", a-t-il dit. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk à Varsovie, Lewis Macdonald à Gdansk et Elaine Monaghan à Washington; version française Camille Raynaud)