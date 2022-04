Zelensky exhorte l'Europe à ne plus dépendre du commerce avec la Russie

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a exhorté mercredi l'Europe à ne plus dépendre des échanges commerciaux avec la Russie, après que Moscou a suspendu les livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne pour leur refus de payer en roubles, soulignant les risques pour l'approvisionnement de l'Europe en gaz.

Au sein de l'UE, la décision de Moscou a été dénoncée comme un "chantage", alors que la Russie est mécontente des sanctions occidentales visant son économie et des livraisons d'armes croissantes à l'Ukraine dans leur conflit.

"Plus vite tout le monde en Europe réalisera ne pas pouvoir dépendre de la Russie pour le commerce, plus vite il sera possible de garantir la stabilité des marchés européens", a déclaré Volodimir Zelensky.

Une session extraordinaire du Conseil des ministres européens en charge de l'énergie sera organisée lundi, a fait savoir la ministre française de la Transition écologique, Barbara Pompili, sur Twitter.

Le géant russe de l'énergie Gazprom a interrompu mercredi ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, la réaction la plus forte à ce jour de la Russie aux sanctions européennes à son encontre en raison de son offensive militaire en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que la Russie restait un fournisseur stable d'énergie, niant toute volonté de chantage.

(Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)