Zelensky évoque un sommet pour la paix en Suisse, veut la présence de la Chine

Zelensky évoque un sommet pour la paix en Suisse, veut la présence de la Chine













Crédit photo © Reuters

BERNE (Reuters) - Volodimir Zelensky a annoncé lundi un projet de conférence de paix internationale en Suisse pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en formulant le souhait que la Chine y participe. "Nous sommes ouverts à la participation à ce sommet pour la paix de tous les pays qui respectent notre souveraineté et notre intégrité territoriale", a dit le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Berne. La Suisse accueillera cette conférence, dont les préparatifs vont commencer mardi, a dit la présidente de la Confédération suisse, Viola Amherd. (John Revill à Berne, Gabrielle Tétrault-Farber à Genève et Yuliia Dysa à Gdansk, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)