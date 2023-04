Zelensky et Macron ont parlé de paix en Ukraine et du voyage en Chine

(Actualisé avec communiqué de l'Elysée) PARIS/KYIV, 15 avril (Reuters) - Les présidents Volodimir Zelensky et Emmanuel Macron se sont entretenu samedi au téléphone et ont notamment évoqué les préparatifs d'un sommet pour la paix en Ukraine ainsi que le voyage en Chine du dirigeant français. Emmanuel Macron s'est rendu en Chine la semaine dernière, où il a exhorté le président chinois Xi Jinping à raisonner la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sans effet perceptible pour le moment. Dans un communiqué diffusé samedi soir, l'Elysée se contente de rappeler à ce sujet qu'Emmanuel Macron et Xi Jinping "ont publiquement rappelé leur opposition à tout usage de l'arme nucléaire et leur attachement au respect du droit international humanitaire". La présidence française indique par ailleurs que le chef de l'Etat a "réitéré l'engagement de la France à soutenir l'Ukraine" et évoqué "les étapes à venir dans l'organisation d'un sommet pour la paix", bien qu'il s'agisse d'une perspective lointaine pour le moment. Volodimir Zelensky a dit de son côté avoir informé Emmanuel Macron "de la situation sur le front et des intentions ultérieures de libérer tous nos territoires". "J'ai salué l'intention de la France de renforcer encore le soutien important apporté à l'Ukraine sur le champ de bataille", a-t-il ajouté sur l'application Telegram. (Rédigé par Tangi Salaün à Paris et Max Hunder à Kyiv)