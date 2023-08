Zelensky espère la tenue d'un sommet pour la paix en Ukraine à l'automne

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit mercredi espérer qu'un sommet pour la paix en Ukraine puisse se tenir cet automne, présentant les discussions qui vont avoir lieu cette semaine en Arabie saoudite comme un pas en direction de cet objectif. Dans un discours aux diplomates de son pays publié sur le site de la présidence ukrainienne, Volodimir Zelensky a précisé qu'une quarantaine de pays devraient participer à la réunion de Djeddah les 5 et 6 août. "Nous oeuvrons à la tenue (du sommet) à l'automne", a-t-il déclaré, précisant travailler avec les alliés de l'Ukraine aux principes qui permettraient de mettre fin à l'invasion russe lancée il y a un an et demi. Le sommet souhaité par Volodimir Zelensky reposerait sur le plan de paix en 10 points présenté l'automne dernier par Kyiv, qui prévoit notamment le rétablissement total de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le retrait des troupes russes. Des responsables ukrainiens et occidentaux ont précisé que la Russie ne serait pas invitée à ce sommet, ce qui interroge sur les avancées concrètes qui pourraient en résulter. (Rédigé par Olena Harmash, version française Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)