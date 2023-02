Zelensky en visite surprise à Londres, avant d'aller à Bruxelles

Zelensky en visite surprise à Londres, avant d'aller à Bruxelles













(Actualisé avec arrivée, ajoute Charles III, précisions sur la formation des militaires ukrainiens) par Elizabeth Piper et Muvija M LONDRES, 8 février (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé mercredi à Londres pour une visite surprise, son deuxième voyage connu à l'étranger depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a près d'un an, afin de tenter d'obtenir de nouvelles promesses de livraison d'armes. Volodimir Zelensky doit rencontrer le Premier ministre Rishi Sunak ainsi que des soldats ukraniens actuellement en formation au Royaume-Uni et s'adresser à la Chambre des communes, a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Le chef de l'Etat ukrainien sera également reçu par le roi Charles III, a dit un porte-parole du palais de Buckingham. Un diplomate européen a quant à lui confirmé que Volodimir Zelensky se rendrait jeudi à Bruxelles, où se déroulera un sommet de l'Union européenne. "Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à venir en aide à l'Ukraine. Et aujourd'hui, je suis à Londres pour remercier personnellement le peuple britannique pour son soutien et le Premier ministre Rishi Sunak pour son leadership", a déclaré Zelensky sur la messagerie Telegram, sous une photo le montrant en compagnie du Premier ministre britannique à l'aéroport. "La visite du président Zelensky au Royaume-Uni est un témoignage du courage, de la détermination et de la lutte de son pays et un témoignage de l'amitié indéfectible entre nos deux pays", a déclaré quant à lui le gouvernement britannique dans un communiqué annonçant la venue du président ukrainien. Il a ajouté qu'il prévoyait d'élargir aux forces aériennes et maritimes ses programmes de formation de l'armée ukrainienne - afin notamment de permettre aux pilotes de maîtriser à l'avenir des "appareils sophistiqués aux normes Otan" - et d'accélérer la livraison de matériel militaire à l'Ukraine, dans le cadre d'un "investissement de long terme dans son armée". NOUVELLES SANCTIONS CONTRE LE KREMLIN Le Royaume-Uni s'est chargé de former quelque 10.000 soldats ukrainiens au cours des six derniers mois et compte en former encore 20.000 cette année, selon Downing Street. Des militaires ukrainiens sont arrivés la semaine dernière en Grande-Bretagne pour apprendre le maniement des chars d'assaut Challenger 2 promis par Londres à l'Ukraine. Le gouvernement britannique a jusqu'ici refusé de livrer des avions de combat à Kyiv mais le ministre de la Défense, Ben Wallace, a laissé entendre que cette position pourrait changer. Le gouvernement de Rishi Sunak a également annoncé de nouvelles sanctions contre les "élites militaires russes et du Kremlin", dont six entités fournissant des équipements militaires tels que des drones pour l'opération d'invasion. Ces sanctions visent aussi huit individus et une entité liés à des réseaux financiers qui permettent de préserver la richesse et le pouvoir des dignitaires du Kremlin. "L'Ukraine a montré que (Vladimir) Poutine n'allait pas mettre fin à son invasion tyrannique. Il a répondu en frappant aveuglément des zones civiles et des infrastructures cruciales à travers le pays", a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. "Nous ne pouvons pas le laisser parvenir à ses fins. Nous devons renforcer notre aide." Londres a déjà imposé depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près d'un an, des sanctions contre des centaines d'individus et d'entités russes. Volodimir Zelensky ne s'est rendu qu'une fois à l'étranger depuis le début de la guerre d'invasion russe en février 2022. C'était en décembre dernier à Washington, où il a rencontré le président américain Joe Biden et a pris la parole devant les élus du Congrès. (Reportage Muvija M, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)