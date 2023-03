Zelensky en visite sur le front dans la région de Zaporijjia

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est rendu sur le front lundi dans la région de Zaporijjia, dans le Sud-Est de l'Ukraine, a-t-il annoncé sur la messagerie Telegram. "C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, au côté de notre armée", a écrit Volodimir Zelensky dans un message accompagnant une vidéo le montrant en train de remettre des médailles à des soldats. Le président ukrainien s'est déjà rendu la semaine dernière près de Bakhmout, ville de l'Est de l'Ukraine cible depuis des mois d'une offensive des forces russes, et dans la région de Kherson, dans le Sud du pays. Lundi, il a aussi rencontré le directeur général de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a annoncé ce dernier. Les deux hommes ont eu un "échange riche" sur la protection de la centrale et de son personnel, a écrit Rafael Grossi sur Twitter, en réaffirmant le soutien complet de l'AIEA envers la protection des installations nucléaires ukrainiennes. L'Ukraine et la Russie s'accusent régulièrement de bombarder les abords de la centrale de Zaporijjia, dont les Russes ont pris le contrôle dès les premières semaines de leur invasion, au risque de provoquer une catastrophe nucléaire. (Rédigé par Dan Peleschuk, avec Rachel More à Berlin, version française Bertrand Boucey)