Zelensky en visite dans la région de Kherson

Zelensky en visite dans la région de Kherson













KYIV, 23 mars (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a diffusé jeudi des images d'une visite qu'il a effectuée dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, où il a promis de "tout restaurer" après des mois d'occupation russe. L'armée ukrainienne a repris en novembre dernier la ville de Kherson, capturée par la Russie début mars 2022, dans les premiers jours de son opération d'invasion de l'Ukraine. Volodimir Zelensky s'est rendu mercredi près de Bakhmout, sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, où il a décoré des militaires. (Rédigé par Dan Peleschuk, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)