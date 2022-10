Zelensky dit que l'armée ukrainienne avance vite dans l'est et le sud de l'Ukraine

(Reuters) - Volodimir Zelensky a déclaré mardi que l'armée ukrainienne avait enregistré des avancées majeures et rapides face aux forces russes, lui permettant de reconquérir des dizaines de localités dans l'est et le sud de l'Ukraine.

"L'armée ukrainienne avance de manière assez rapide et puissante dans le sud du pays dans le contexte de l'opération de défense actuelle", a dit le président ukrainien dans son message vidéo quotidien.

"Sur cette seule semaine, depuis les pseudo-référendums russes, des dizaines de centres de population ont été libérés. Ils sont tous dans les régions de Kherson, Kharkiv, Louhansk et Donetsk", a-t-il ajouté.

(Reportage Ronald Popeski et Elaine Monaghan, version française Bertrand Boucey)