Zelensky dit ne pas avoir été informé par la Maison blanche de la fuite de documents













(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré au Washington Post dans une interview publiée mardi que la Maison blanche ne l'avait pas informé de la fuite de documents confidentiels survenue le mois dernier. "Je n'ai reçu aucune information préalable de la Maison blanche ou du Pentagone", a rapporté le journal, citant Volodimir Zelensky. "Cela ne nous est pas bénéfique", a ajouté le président ukrainien. "Cela n'est pas bénéfique pour la réputation de la Maison blanche, et je pense que cela n'est pas bénéfique pour la réputation des Etats-Unis." Des documents confidentiels, concernant notamment la guerre en Ukraine, ont été diffusés le mois dernier sur internet. "Nous communiquons constamment avec nos homologues ukrainiens sur un grand nombre de questions, dont la publication non autorisée (de documents), mais nous n'entrerons pas dans le détail de ces discussions", a déclaré un porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche en réponse aux déclarations de Volodimir Zelensky. Un porte-parole du Pentagone a indiqué que le Secrétaire d'Etat américain à la Défense, Lloyd Austin, s'était entretenu de la question avec certains alliés, notamment avec le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov. (Reportage Costas Pitas et Eric Beech, avec la contribution de Steve Holland; version française Camille Raynaud)