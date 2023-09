Zelensky dit avoir conclu avec Macron un accord sur les pilotes

Zelensky dit avoir conclu avec Macron un accord sur les pilotes













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Volodimir Zelensky a dit avoir conclu dimanche "un accord très important sur l'entraînement des pilotes (ukrainiens) en France", lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. L'Elysée n'a pas fait mention de cet accord dans un compte rendu de l'entretien, pendant lequel, selon la présidence française, Emmanuel Macron a "réitéré la détermination de la France à continuer de soutenir l’Ukraine sur les plans militaire, industriel et économique dans la durée" alors que des doutes s'immiscent dans les milieux occidentaux sur l'efficacité de la contre-offensive de Kyiv. Lors d'une interview sur TF1 le 15 mai dernier, le président français avait annoncé avoir "ouvert la porte pour former des pilotes" ukrainiens. Dimanche, selon l'Elysée, le président français a "échangé" avec son homologue ukrainien "sur l’état de la contre-offensive et de la situation sur le terrain, alors que les forces armées ukrainiennes enregistrent des premiers succès". Les deux présidents ont également fait le point sur les efforts visant à renforcer la sécurité des exportations des céréales ukrainiennes et sont convenus d’accroître leur coopération sur ce sujet, a ajouté l'Elysée. Selon Volodimir Zelensky, les deux dirigeants ont discuté de ce que la France pourrait faire pour aider à la protection du port d'Odessa et de sa région. Emmanuel Macron et Volodimir Zelensky ont également décidé du lancement de discussions sur un arrangement bilatéral dans la suite des engagements pris lors du G7 de Vilnius en juillet. Les sept grandes puissances occidentales avaient alors présenté une initiative multilatérale visant à donner à Kyiv des assurances de sécurité sur le long terme, avec l'objectif de renforcer ses défenses contre la Russie et de dissuader Moscou de mener de nouvelles agressions. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec Elaine Monaghan)