Zelensky devrait rencontrer le pape au Vatican samedi, selon des sources

VATICAN (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky devrait rencontrer samedi le pape François au Vatican, ont annoncé jeudi des sources diplomatiques. Ce déplacement, qui n'a pas été officiellement annoncé, intervient quelques semaines après que le pape a déclaré que le Vatican participait à une mission de paix pour tenter de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Kyiv n'a pas immédiatement fait de commentaire. Le cabinet de Volodimir Zelensky ne communique jamais à l'avance sur les déplacements du président ukrainien pour des raisons de sécurité. Une source politique italienne a confirmé que Volodimir Zelensky pourrait être présent à Rome durant le week-end, indiquant qu'il pourrait également rencontrer la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. L'agence de presse italienne Ansa, qui a rapporté en premier le déplacement de Volodimir Zelenksy en Italie, a indiqué que le président ukrainien devrait également se rendre en Allemagne ce week-end. (Reportage Philip Pullella, rédigé par Crispian Balmer; version française Camille Raynaud)