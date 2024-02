Zelensky déplore la pénurie "artificielle" d'armes pour arrêter Poutine

Zelensky déplore la pénurie "artificielle" d'armes pour arrêter Poutine













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Volodimir Zelensky a exhorté samedi ses alliés à Munich à remédier à ce qu'il a qualifié de pénurie "artificielle" d'armes, qui renforce la position des forces russes sur le front ukrainien. Le président ukrainien s'exprimait à la conférence de Munich sur la sécurité, près de deux ans après le début de l'invasion russe et alors que ses troupes ont été contraintes de se retirer de la ville dévastée d'Avdiivka, dans l'est du pays. L'Ukraine est confrontée à une grave pénurie de munitions et l'aide militaire américaine est retardée depuis des mois par le Congrès. "Malheureusement, le fait de maintenir l'Ukraine dans un déficit artificiel d'armes, en particulier de munitions et de capacités à longue portée, permet à [Vladimir] Poutine de s'adapter à l'intensité actuelle de la guerre. Cet auto-affaiblissement de la démocratie au fil du temps sape notre détermination commune", a-t-il déclaré. A lire aussi... "Ne demandez pas à l'Ukraine quand la guerre prendra fin. Demandez-vous plutôt pourquoi [Vladimir] Poutine est encore capable de la poursuivre." À l'heure actuelle, a-t-il ajouté, la chose la plus importante que les alliés puissent faire est d'envoyer de l'aide supplémentaire, avec des armes et des moyens de défense aérienne. Plus tôt, lors de la même conférence, le chancelier allemand Olaf Scholz avait éludé les questions relatives à la fourniture de missiles Taurus longue portée à Kyiv. "Si la portée de votre artillerie est de 20 km et celle de la Russie de 40 km, vous avez la réponse", a déclaré Volodimir Zelensky. La conférence de Munich sur la sécurité a été marquée vendredi par l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny, critique de Vladimir Poutine, dans une prison russe. Il est impossible de considérer Vladimir Poutine comme le dirigeant légitime de la Russie après la mort d'Alexeï Navalny, a réagi le chef d'Etat ukrainien. "Poutine tue qui il veut, qu'il s'agisse d'un chef de l'opposition ou de toute personne qui lui semble être une cible." Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a plus tôt qualifié d'inacceptable la réaction des dirigeants occidentaux à la mort d'Alexeï Navalny. (Reportage Max Hunder, rédigé par Maria Sheahan ; version française Kate Entringer)