Zelensky demande aux Occidentaux de lever le "tabou de l'aviation"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Volodimir Zelensky a appelé lundi soir les alliés de l'Ukraine à se débarrasser de leur "tabou de l'aviation" pour aider son pays à se défendre face à la Russie. "Nos pilotes et nos unités anti-aériennes, et d'autres experts de nos forces aériennes, accomplissent un travail formidable", a dit le président ukrainien dans son allocution quotidienne. "Mais nous ne serons en mesure de complètement défendre notre ciel que lorsque le tabou de l'aviation sera entièrement levé en ce qui concerne nos partenaires." L'Ukraine réclame depuis des semaines à ses alliés occidentaux de lui fournir des avions de chasse afin de lutter contre l'invasion déclenchée il y a un peu plus d'un an par la Russie. Volodimir Zelensky a aussi déclaré lundi soir que "la situation devient sans cesse plus difficile" dans le secteur de Bakhmout, localité de l'est de l'Ukraine dont les troupes russes tentent de s'emparer depuis des mois. "Nos soldats qui défendent les environs de Bakhmout sont de véritables héros", a-t-il dit. (Rédigé par Elaine Monaghan et Ron Popeski, version française Bertrand Boucey)