Zelensky demande à la France de défendre ses valeurs en Ukraine

PARIS (Reuters) - Volodimir Zelensky a exhorté mercredi la France à soutenir l'Ukraine dans sa défense des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité face à Moscou et demandé aux entreprises françaises encore présentes en Russie de cesser de financer la machine de guerre du Kremlin.

"Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie, libre et diverse", a dit le président ukrainien, via une traductrice, devant les deux chambres du Parlement français, auxquelles il a demandé d'observer quelques instants de silence en hommage aux victimes ukrainiennes de la guerre.

"Nous attendons de la France, de votre leadership, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On peut le faire ensemble et s'il y a des gens qui ont des doutes parmi les personnes présentes, je peux vous dire que votre peuple est sûr, comme tous les autres peuples de l'Europe."

Trois candidats à l'élection présidentielle du mois prochain dont certaines positions en faveur de la Russie ou contre l'Otan ont été bousculées par l'offensive déclenchée par Moscou - Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan - étaient présents dans l'hémicycle du palais Bourbon pendant le discours du chef de l'Etat ukrainien.

"Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe", a encore estimé Volodimir Zelensky.

"Renault, Auchan, Leroy Merlin doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie, arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, les viols. Tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices", a déclaré le chef de l'Etat ukrainien dans cette brève allocution par lien vidéo, retransmise sur deux écrans dans les hémicycles des deux chambres du Parlement.

Renault n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Le groupe a indiqué peu avant l'intervention de Zelensky envisager de suspendre à nouveau la production de son usine de Moscou à partir de mercredi soir en raison de problèmes de logistique.

Auchan s'est refusé à tout commentaire. La semaine dernière, un porte-parole du distributeur français avait jugé "extrêmement surprenantes" les critiques déjà formulées à son encontre par le président ukrainien.

Leroy Merlin, qui appartient au même groupe qu'Auchan, s'est également refusé à tout commentaire.

Volodimir Zelensky, qui multiplie les interventions devant les parlements nationaux - il s'exprimait encore mercredi matin devant la Diète japonaise et parlera jeudi devant le parlement suédois -, s'adressera également jeudi à l'Otan réunie en sommet extraordinaire à Bruxelles.

"Nous avons besoin d'encore plus d'aide, pour que la liberté ne perde pas, d'armes antichar, de défense antiaérienne. Vous pouvez nous aider", a insisté le président ukrainien devant le Parlement français.

Comparant aux "ruines de Verdun" les destructions infligées par l'armée russe à l'Ukraine depuis le début de son opération d'invasion le 24 février, Volodimir Zelensky a également appelé la présidence française de l'Union européenne à favoriser l'adhésion "historique" de l'Ukraine au bloc communautaire.

"Merci la France, gloire à l'Ukraine", a conclu le président ukrainien sous les applaudissements nourris des députés et sénateurs.

(Rédigé par Matthieu Protard, Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)