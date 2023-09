Zelensky au chevet de soldats ukrainiens à New York avant de s'adresser à l'Onu

Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols NEW YORK (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est rendu lundi au chevet de soldats ukrainiens hospitalisés à New York, dans la foulée de son arrivée dans la ville américaine où il prend part cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la première fois depuis le début de la guerre avec la Russie, en février 2022, que le dirigeant ukrainien se rend en personne à l'Onu. Il doit s'exprimer mardi devant les 193 membres de l'Assemblée générale, avant de se rendre à Washington pour y rencontrer son homologue américain Joe Biden et des élus du Congrès. Volodimir Zelensky s'est rendu lundi directement de l'aéroport où il a atterri vers l'hôpital universitaire de Staten Island, où des soldats ukrainiens amputés sont soignés. (Reportage Ron Popeski et Michelle Nichols; version française Jean Terzian)