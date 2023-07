Zelensky attendu vendredi en Turquie pour discuter de l'accord sur les céréales

ANKARA, 6 juillet (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est attendu vendredi en Turquie pour un entretien avec le président Tayyip Erdogan consacré notamment à l'accord sur les céréales en mer Noire que la Russie dit ne pas vouloir prolonger, rapporte jeudi l'agence officielle turque Anadolu. La Turquie et les Nations unies ont arraché l'an dernier l'accord qui a permis la reprise des exportations de céréales et d'autres produits agricoles à partir de ports ukrainiens de la mer Noire, soulageant les marchés céréaliers mondiaux. Mais Moscou, qui estime que l'accord n'a pas répondu à ses demandes, notamment concernant la reprise de ses exportations d'engrais, a fait part de son intention de ne pas le prolonger au-delà du 17 juillet, après avoir déjà traîné les pieds lors des échéances précédentes. Tayyip Erdogan et Volodimir Zelensky vont s'entretenir en tête-à-tête et participer à plusieurs réunions multilatérales, indique Anadolu. Le président turc, réélu le mois dernier pour cinq ans, s'est employé depuis le début de la guerre en Ukraine à garder de bonnes relations avec les deux belligérants, fournissant des armes à Kyiv et réclamant le respect de sa souveraineté, tout en offrant un débouché au gaz naturel russe et une porte d'entrée à certains produits qui font l'objet de sanctions occidentales. (Rédigé par Huseyin Hayatsever, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)