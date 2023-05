Zelensky attendu en fin de journée à Paris, selon plusieurs médias

PARIS (Reuters) - Volodimir Zelensky est attendu en fin de journée à Paris, rapportent dimanche l'AFP et plusieurs médias français en citant des "sources concordantes". Le président ukrainien était ce dimanche en Allemagne, pour la première fois depuis le début de l'invasion de son pays par la Russie, après s'être rendu samedi en Italie. Selon Le Figaro, Volodimir Zelensky sera accueilli à l'aéroport de Vélizy-Villacoublay par la Première ministre Elisabeth Borne et par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Il devrait ensuite s'entretenir avec Emmanuel Macron, qui l'avait déjà reçu à Paris début février, précise l'AFP. L'Elysée n'a pas confirmé cette information. (Rédigé par Tangi Salaün)