Zelensky arrive en Roumanie pour discuter de la sécurité en mer Noire

Zelensky arrive en Roumanie pour discuter de la sécurité en mer Noire













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé mardi son arrivée à Bucarest, où il s'entretiendra avec son homologue roumain Klaus Iohannis sur la coopération en matière de sécurité dans la région de la mer Noire. Des frappes aériennes ont régulièrement lieu contre les infrastructures céréalières et portuaires ukrainiennes, parfois le long de la frontière roumaine. "Nous discuterons de la poursuite de la coopération en matière de sécurité, du développement de l'aviation et d'autres coalitions, du renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine, de l'architecture de sécurité de la mer Noire et de nos relations avec nos partenaires", a déclaré Volodimir Zelensky sur le réseau social X (ex-Twitter). "Je suis certain que cette visite sera bénéfique pour nos deux nations", rajoute-t-il, remerciant la Roumanie pour son soutien à l'Ukraine. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe en 2022 que le président ukrainien se rend en Roumanie, pays membre de l'Otan et de l'Union européenne. Le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, est la principale voie d'exportation alternative de Kyiv pour les céréales depuis que la Russie a renoncé à un accord qui autorisait des expéditions ukrainiennes sûres via la mer Noire à la mi-juillet. La Roumanie a détecté plusieurs fragments de drones tombés sur son territoire alors que la Russie attaque les infrastructures ukrainiennes de l'autre côté du Danube. Des responsables de la défense à Bucarest ont déclaré à Reuters le mois dernier que l'armée roumaine rapprochait ses défenses aériennes des villages sur le Danube et ajoutait des postes d'observation et des patrouilles dans la région. (Reportage Dan Peleschuk; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)