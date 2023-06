Zelensky admet qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan est "impossible" avant la fin de la guerre

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Volodimir Zelensky a déclaré vendredi avoir conscience que l'Ukraine ne deviendrait pas membre de l'Otan tant que durerait la guerre contre la Russie. "Nous sommes des personnes convenables et nous comprenons que nous n'entraînerons aucun pays de l'Otan dans une guerre", a dit le président ukrainien aux journalistes à Kyiv, au côté de son homologue estonien Alar Karis. "Et c'est pourquoi nous comprenons que nous ne deviendrons pas membre de l'Otan tant que la guerre continue. Non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que c'est impossible", a-t-il ajouté. Volodimir Zelensky a réclamé jeudi une réponse "claire" de l'Otan lors de son prochain sommet en juillet à Vilnius sur les perspectives d'adhésion de l'Ukraine. Les pays de l'alliance atlantique divergent cependant sur le calendrier de cette intégration. (Rédigé par Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)