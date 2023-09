Zelensky, à Washington, demande à Biden et au Congrès d'aider davantage

par Andrea Shalal, Makini Brice et Phil Stewart WASHINGTON, 21 septembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a effectué jeudi une visite à Washington avec l'objectif de s'assurer du soutien des Etats-Unis auprès de l'Ukraine, alors que des élus du Congrès américain sont sceptiques sur de nouvelles aides militaires à Kyiv pour l'aider dans la guerre face à la Russie. Après s'être rendu cette semaine aux Nations unies pour la première fois depuis le début du conflit, en février 2022, avec la volonté de rassembler les soutiens internationaux lors de l'Assemblée générale, Volodimir Zelensky a multiplié les rencontres à Washington. Il s'est entretenu avec des représentants militaires au Pentagone, dont le secrétaire à la Défense, a effectué une visite du Capitole en amont d'un discours qu'il devait prononcer dans la soirée et s'est rendu à la Maison blanche pour un entretien avec son homologue américain. Joe Biden, qui devait annoncer une nouvelle aide militaire à Kyiv de 325 millions de dollars, a loué la bravoure du peuple ukrainien lorsqu'il a accueilli Volodimir Zelensky dans le Bureau ovale. "Ensemble avec nos partenaires et alliés, les Américains sont déterminés à faire en sorte que nous fassions tout ce que nous pouvons pour garantir que le monde se tient à vos côtés", a dit le dirigeant américain en entame de leur réunion. Volodimir Zelensky a exprimé la gratitude de Kyiv envers Washington et a indiqué qu'il allait évoquer avec le locataire de la Maison blanche les besoins militaires de l'Ukraine, en particulier les défenses aériennes. Si Joe Biden et la plupart des chefs de file du Congrès sont toujours favorables à apporter des aides à l'Ukraine, Volodimir Zelensky a goûté jeudi à une atmosphère plus tendue que lors de sa précédente visite à Washington, il y a neuf mois. D'après un message publié sur X (ex-Twitter) par le sénateur Chris Murphy, le président ukrainien a été applaudi à plusieurs reprises par le Sénat, contrôlé par les pairs démocrates de Joe Biden, lorsqu'il s'est exprimé à huis clos devant les élus pour insister sur la nécessité des aides militaires. Mais un nombre croissant d'élus du Parti républicain, majoritaire à la Chambre des représentants, s'interrogent sur les dizaines de milliards de dollars d'aides diverses fournies par Washington à Kyiv, alors même que les débats budgétaires sont dans l'impasse au Congrès à l'approche d'un possible "shutdown" (fermeture partielle des administrations). "Quel sens y'a-t-il à couper l'aide maintenant, alors que nous nous trouvons à un virage dans la guerre ?", a interrogé Chuck Schumer, chef de file des sénateurs démocrates, alors que Kyiv a lancé en juin une contre-offensive destinée à reprendre des territoires contrôlés par Moscou dans le cadre de la guerre. "Trop c'est trop", a dit pour sa part le sénateur républicain JD Vance, ajoutant sur X qu'il était demandé aux Etats-Unis de "financer un conflit illimité avec des ressources illimitées". (Reportage Andrea Shalal, Makini Brice, Phil Stewart et Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)