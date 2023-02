Zelensky a rencontré son homologue polonais avant de rentrer en Ukraine

VARSOVIE (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, s'est entretenu jeudi avec son homologue polonais Andrzej Duda à Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, avant de rentrer dans son pays après sa tournée européenne, annonce vendredi la présidence polonaise. "Le président de l'Ukraine a rendu compte de sa récente activité diplomatique à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes ; les discussions ont aussi porté sur la sécurité dans la région", a-t-elle écrit sur Twitter. Il a notamment été question de la situation sur le front de l'est de l'Ukraine et de la collaboration entre les deux pays sur le plan militaire, a-t-elle précisé. La Pologne fait partie des pays européens qui se sont dits prêts à fournir à l'Ukraine des avions de chasse, en plus des chars de combat qu'elle s'est engagée à livrer. (Rédigé par Pawel Florkiewicz, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)