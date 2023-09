Zelensky, à l'Onu, prône l'unité mondiale face à la Russie

par Michelle Nichols et Gabriela Baczynska NATIONS UNIES (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a imploré mardi les dirigeants mondiaux réunis à l'Assemblée générale de l'Onu de faire front commun face à l'invasion menée par la Russie en Ukraine, déclarant que Moscou devait être stoppé pour que le monde puisse s'affairer à surmonter des défis pressants. Pour sa première venue à l'Onu depuis le début de la guerre, en février 2022, que la Russie présente comme une "opération militaire spéciale" mais que l'Ukraine dénonce comme une invasion, Volodimir Zelensky a été applaudi lorsqu'il s'est présenté sur l'estrade pour son allocution. "L'Ukraine fait tout son possible pour garantir qu'après l'agression russe, personne dans le monde n'osera attaquer une quelconque nation", a-t-il dit au cours de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. "La militarisation doit être restreinte, les crimes de guerre doivent être punis, les personnes déportées doivent revenir à la maison et l'occupant doit retourner sur son propre territoire", a ajouté le dirigeant ukrainien. "Nous devons être unis pour faire cela - et nous le ferons". Volodimir Zelensky a accusé Moscou de manipuler les marchés alimentaires afin d'obtenir de la communauté internationale qu'elle reconnaisse la souveraineté de la Russie sur les territoires ukrainiens revendiqués depuis le début de la guerre. Il a évoqué les crises pressantes auxquelles la communauté internationale fait face, soulignant que le dérèglement climatique empirait et citant le récent séisme au Maroc et les inondations en Libye. "Nous devons agir unis pour vaincre l'agresseur et concentrer toutes nos capacités et notre énergie sur la réponse à ces défis", a-t-il dit devant les membres de l'Assemblée générale de l'Onu. Volodimir Zelensky a indiqué aussi qu'il présenterait mercredi, lors d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'Onu, les "détails" d'un sommet pour la paix dont il avait annoncé par le passé espérer la tenue d'ici la fin de l'année. (Reportage Gabriela Baczynska et Michelle Nichols; version française Jean Terzian)