Zelensky a évoqué la situation en Russie avec Biden, Trudeau et Duda

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est entretenu dimanche séparément au téléphone avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et avec ses homologue américain Joe Biden et polonais Andrzej Duda, ont annoncé les services des quatre dirigeants. Selon la Maison-Blanche, la conversation entre les deux présidents a notamment porté sur les "récents évènements en Russie", où le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a défié pendant 24 heures le Kremlin. La contre-offensive menée par l'armée ukrainienne et le soutien militaire, économique et humanitaire aux autorités de Kyiv ont aussi été discutés. Selon la présidence ukrainienne, Volodimir Zelensky a de son côté appelé ses interlocuteurs à accentuer la pression sur la Russie et à fournir à son armée davantage d'armes à longue portée pour frapper les bases russes à l'arrière du front. Il a également fait part de l'inquiétude de Kyiv quant au risque d'un acte de "terrorisme" russe visant la centrale nucléaire de Zaporijjia. (Reportage de Costas Pitas, Tom Balmforth et Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün)