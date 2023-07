Zelensky a évoqué avec Macron les "provocations dangereuses" de la Russie autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Zelensky a évoqué avec Macron les "provocations dangereuses" de la Russie autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a rapporté l'Elysée, indiquant que les deux dirigeants ont fait un point sur la situation militaire en Ukraine ainsi que sur "l'aide constante de la France en matière d'équipements". Emmanuel Macron et Volodimir Zelensky ont évoqué les discussions préparatoires au sommet de l'Otan prévu à Vilnius les 11 et 12 juillet, a fait savoir la présidence française.

Le dirigeant français a rappelé son souhait que ce rendez-vous soit l'occasion pour les alliés occidentaux de "garantir à l'Ukraine un soutien durable en matière de sécurité", a-t-elle ajouté. Réunis en sommet à Bruxelles la semaine dernière, les chefs d'Etat et de gouvernement européens sont convenus de prendre des engagements sur le long terme pour renforcer la sécurité de l'Ukraine et sa capacité à se défendre. Volodimir Zelensky a déclaré avoir prévenu Emmanuel Macron que la Russie effectuait des "provocations dangereuses" autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. Kyiv et Moscou s'accusent mutuellement de mener des frappes et de préparer une attaque contre la centrale de Zaporijjia, dont les troupes russes ont pris le contrôle dans le cadre de l'offensive lancée en février 2022. (Reportage Elizabeth Pineau à Paris, rédigé par Jean Terzian)