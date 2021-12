Zelenski convient d'une "action conjointe et concertée" avec Blinken

KIEV (Reuters) - Le président ukrainien s'est entretenu avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et a accepté de continuer à mener une "action conjointe et concertée" avec les Etats-Unis, a annoncé lundi Volodimir Zelenski.

Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine s'entretiendront mardi par visioconférence afin d'évoquer la crise ukrainienne.

L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir déployé des milliers de soldats près de ses frontières. Moscou a rejeté ces allégations et a mis en garde les puissances occidentales contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, une "ligne rouge" à ne pas franchir selon elle.

"Nous avons accepté de continuer à mener une action conjointe et concertée. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires et alliés américains de leur soutien à notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine", a écrit Volodimir Zelenski sur Twitter.

(Reportage Matthias Williams et Natalia Zinets; version française Camille Raynaud)