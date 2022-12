Zeekr (Geely) vise une cotation aux Etats-Unis afin de lever plus de 1 Md$

par Julie Zhu et Scott Murdoch

HONG KONG, 12 décembre (Reuters) - Zeekr, la marque de voitures électriques du constructeur chinois Geely, a déposé de façon confidentielle une demande d'introduction en bourse aux États-Unis en vue de lever plus d'un milliard de dollars (948,32 millions d'euros), ont déclaré trois sources à Reuters.

Zeekr cherche à atteindre une valorisation de plus de 10 milliards de dollars, ont indiqué deux des sources, dans ce qui serait la première grande cotation chinoise aux États-Unis depuis plus d'un an et demi.

Lors de sa première levée de fonds externe l'année dernière, Zeekr a été évalué à environ 9 milliards de dollars.

Le projet intervient alors que la marque, concurrente de Tesla et de son homologue chinois Nio, vise à commercialiser en Europe l'année prochaine son premier et unique modèle 001, un crossover électrique. Elle rejoint ainsi un nombre croissant de constructeurs automobiles chinois qui cherchent à lancer ou à développer les ventes de véhicules électriques dans la région.

Zeekr a déposé sa demande auprès des régulateurs américains la semaine dernière et prévoit une entrée en bourse à New York dès le deuxième trimestre 2023, ont déclaré deux des sources mentionnées ainsi qu'une quatrième, toutes requérant l'anonymat.

Selon deux des sources, Zeekr avait également envisagé une cotation à Hong Kong, mais a choisi New York dans l'espoir d'obtenir une valorisation plus élevée.

Geely, chargé des relations publiques pour Zeekr, n'a pas souhaité faire de commentaires. En octobre, le groupe a déclaré vouloir se séparer de Zeekr, sans toutefois préciser le lieu de cotation ni la valeur de l'offre.

Zeekr a été créée par Zhejiang Geely Holding Group en avril 2021 pour exploiter la demande chinoise croissante de véhicules électriques haut de gamme, et a lancé le crossover 001 en Chine plus tard dans l'année.

Pékin a resserré en juillet de l'année dernière son contrôle sur les cotations d'entreprises chinoises à l'étranger après une enquête sur la cybersécurité chez le géant chinois des VTC Didi Global, au lendemain de son introduction en bourse à New York.

Une introduction en Bourse pourrait également ouvrir la voie à davantage de ventes d'actions chinoises aux États-Unis, considérés comme la réserve de capitaux la plus importante au monde et offrant un rythme de cotation plus prévisible.

En 2022, seules cinq entreprises chinoises sont entrées sur le marché américain, levant un total de 162,5 millions de dollars. L'offre la plus importante, celle du groupe hôtelier Atour Lifestyle Holdings en novembre, s'élevait à 52,25 millions de dollars.

À titre de comparaison, 12,8 milliards de dollars ont été levés l'année dernière. (Julie Zhu et Kane Wu à Hong Kong, Scott Murdoch à Sydney ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)