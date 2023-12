Zara regrette un "malentendu" concernant sa campagne publicitaire après les appels au boycott

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La marque Zara, détenue par le géant espagnol du prêt-à-porter Inditex a déclaré mardi regretter le "malentendu" suscité par sa campagne publicitaire mettant en scène des mannequins aux membres manquants et des statues enveloppées de blanc, qui a déclenché des appels au boycott de la part de certains militants pro-palestiniens. "Malheureusement, certains clients se sont sentis offensés par ces images, qui ont maintenant été retirées, et y ont vu quelque chose d'éloigné de ce qui était prévu lors de leur création", a déclaré Zara dans un message sur le réseau social Instagram. Au cours des derniers jours, des dizaines de milliers de commentaires ont été postés sur le compte Instagram de Zara, dont beaucoup avec des drapeaux palestiniens, tandis qu'un hashtag "#BoycottZara" a été repris sur le réseau social X. Pour les critiques de la campagne publicitaire, ces images rappellent les photos des cadavres de civils palestiniens drapés dans des linceuls blancs. La marque a déclaré que les images représentent des sculptures inachevées dans un atelier, "dans le seul but de présenter des vêtements fabriqués de manière artisanale dans un contexte artistique", ajoutant que la campagne, lancée le 7 décembre, a été conçue en juillet et photographiée en septembre. "Zara regrette ce malentendu et nous réaffirmons notre profond respect envers tout le monde", a déclaré Zara. Six publications relatives à la campagne ont été retirées de la page Instagram de Zara. (Reportage Helen Reid, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)