Zaporijjia : Le Kremlin évoque "une menace de sabotage ukrainien"

Zaporijjia : Le Kremlin évoque "une menace de sabotage ukrainien"













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie prend des mesures pour contrer la menace d'un sabotage par l'Ukraine de la centrale nucléaire de Zaporijjia, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, alors que Kyiv accuse Moscou de "provocations dangereuses" sur le site. Kyiv et Moscou s'accusent régulièrement de préparer une attaque contre la plus grande centrale nucléaire d'Europe, dont les troupes russes ont pris le contrôle dans le cadre de leur opération d'invasion lancée en février 2022. "La situation est très tendue car il y a une grande menace de sabotage par le régime de Kyiv, qui pourrait être catastrophique par ses conséquences", a déclaré Dmitri Peskov. "Toutes les mesures sont donc prises pour contrer une telle menace", a ajouté le porte-parole du Kremlin, sans fournir de détails ni de preuve à l'appui de ses accusations. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)