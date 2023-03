Zalando se veut prudent pour 2023 face au contexte économique

BERLIN, 7 mars (Reuters) - Zalando, le numéro un européen de mode en ligne, a prévenu mardi que son chiffre d'affaires pourrait reculer en 2023 en raison d'un contexte économique plus difficile depuis la pandémie de coronavirus. Le groupe allemand a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,34 milliards d'euros en 2022, dans le bas de sa fourchette de prévision annuelle. Il estime l'évolution de son chiffre d'affaires pour 2023 entre une baisse de 1% et une croissance de plus de 4%. Zalando a en outre déclaré qu'il continuerait à se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité en 2023, notamment en supprimant plusieurs centaines d'emplois dans de nombreuses équipes. "Alors que les consommateurs sont revenus aux achats en magasin après la pandémie, l'adoption du commerce électronique s'est inversée plus que prévu initialement, bien qu'à des niveaux plus élevés qu'avant la pandémie", a déclaré le groupe. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) du groupe pour l'ensemble de 2022 a chuté de 60,1% à 184,6 millions d'euros en 2022. (Reportage Hakan Ersan, rédigé par Miranda Murray ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)