Zalando se rapproche du seuil de rentabilité au premier trimestre

4 mai (Reuters) - Zalando, le numéro un européen de mode en ligne, a presque atteint le seuil de rentabilité au premier trimestre de l'année au niveau de son bénéfice d'exploitation, avec la hausse de la demande ainsi que l'accent mis sur la rentabilité, a déclaré l'entreprise jeudi. Sa perte ajustée avant intérêts et impôts (Ebit) au premier trimestre s'est réduite à 0,7 million d'euros, contre une perte de 51,8 millions d'euros l'année précédente. La valeur brute des marchandises (GMV), qui correspond à la valeur de toutes les marchandises vendues aux clients après les annulations et les retours, TVA comprise, a atteint 3,24 milliards d'euros au cours du trimestre, soit une hausse de 2,8%. (Reportage de Tristan Veyet à Gdansk ; Version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)