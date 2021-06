Zalando investit dans un centre de logistique, 2.000 emplois créés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le spécialiste allemand de la mode en ligne Zalando va investir 300 millions d'euros en France pour y installer un centre de logistique innovant, un projet qui devrait aboutir à la création d'environ 2.000 emplois, a annoncé l'Elysée dans le cadre de la quatrième édition du sommet "Choose France".

Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit ce lundi à Versailles quelque 150 dirigeants étrangers pour promouvoir les investissements en France. Lors de ce sommet, 22 nouveaux projets d'investissement dans l'Hexagone seront annoncés, soit un total cumulé de 3,5 milliards d'euros et près de 7.000 nouveaux emplois créés.

Robert Gentz, codirecteur général de Zalando, fait partie des dirigeants invités à Versailles.

Son entreprise implantera en France "un entrepôt 4.0 hautement automatisé, et un tech hub spécialisé, pour répondre au développement et à l'entretien des lignes nouvelle génération", précise l'Elysée.

D'après Les Echos lundi, ce centre de logistique sera implanté en région parisienne et sera opérationnel d'ici début 2024. Il sera dédié aux commandes des clients hexagonaux et du Benelux.

"Nous voulons devenir le point d'entrée de la mode en France. Pour gagner le coeur et l'esprit des consommateurs, nous voulons disposer de l'offre la plus appropriée et du service le plus pratique et responsable", explique Robert Gentz aux Echos.

Zalando a annoncé la semaine dernière avoir formé un partenariat stratégique avec Sephora, filiale du groupe LVMH, lui permettant de vendre en ligne les produits distribués par le groupe français de cosmétiques.

