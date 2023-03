YouTube rétablit la chaîne de Donald Trump

(Reuters) - YouTube, filiale d'Alphabet , a déclaré vendredi avoir levé les restrictions sur la chaîne de l'ancien président américain Donald Trump, après une suspension de plus de deux ans à la suite de l'émeute meurtrière du Capitole le 6 janvier 2021. "Nous avons soigneusement évalué le risque continu de violence dans le monde réel, tout en équilibrant la chance pour les électeurs d'entendre également les principaux candidats nationaux à l'approche d'une élection", précise un tweet envoyé depuis le compte de la société. Meta Platforms a rétabli les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump au début de l'année, tandis que son compte Twitter a été rétabli en novembre par le nouveau propriétaire du réseau social, Elon Musk. L'équipe de campagne de Donald Trump n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La plateforme de streaming vidéo avait banni Trump en 2021, après les événements du Capitole, pour avoir enfreint sa réglementation en matière d'incitation à la violence. L'ancien président n'a pas encore publié de message sur les plateformes appartenant à Meta ou sur Twitter. Il s'en est tenu à Truth Social, une plateforme qu'il a fondée fin 2021 et qui compte près de 5 millions d'utilisateurs. (Reportage Shubham Kalia et Chavi Mehta à Bengalore et Sheila Dang à Dallas, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)