YouTube ne supprimera plus les fausses informations sur l'élection présidentielle US de 2020

YouTube ne supprimera plus les fausses informations sur l'élection présidentielle US de 2020













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - YouTube, filiale d'Alphabet, a annoncé vendredi qu'il arrêterait de retirer des contenus susceptibles d'avoir diffusé des fausses informations sur les élections présidentielles américaines passées, notamment celle de 2020. Cette modification fait partie d'une mise à jour de la politique de diffusion d'informations sur les élections de YouTube et prendra effet immédiatement. "Dans l'environnement actuel, nous estimons que si la suppression de tels contenus permet de lutter contre la désinformation, elle pourrait également avoir pour effet involontaire de restreindre le discours politique", a indiqué l'entreprise. Après sa défaite face à Joe Biden lors de la présidentielle de novembre 2020, Donald Trump a affirmé sans preuve avoir été volé de la victoire. Dans le sillage de ces déclarations répétées, ses partisans ont envahi le Capitole, siège du pouvoir législatif fédéral à Washington, le 6 janvier 2021 au cours d'une journée d'émeutes qui s'est soldée par des morts. La plate-forme a toutefois précisé que sa politique à l'égard des discours haineux, de la rhétorique violente et du harcèlement restait inchangée et continuerait de s'appliquer à tous les contenus, y compris ceux relatifs aux élections. Plusieurs plates-formes sont sous le feu des critiques depuis des années, pour avoir permis aux discours haineux, aux fausses informations et à la rhétorique violente de prospérer sur leurs services. (Reportage Yamini Kalia; version française Camille Raynaud)