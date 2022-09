YouTube et Meta veulent élargir la lutte contre l'extrémisme en ligne

(Reuters) - Les grandes entreprises technologiques se sont engagées jeudi à prendre de nouvelles mesures pour lutter contre l'extrémisme en ligne en supprimant davantage de contenus violents et en promouvant l'éducation aux médias auprès des jeunes utilisateurs, dans le cadre d'un sommet à la Maison Blanche.

Des plates-formes comme Youtube, filiale d'Alphabet, et Facebook, filiale de Meta Platforms, sont sous le feu des critiques depuis des années, pour avoir permis aux discours haineux, aux fausses informations et à la rhétorique violente de prospérer sur leurs services.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Joe Biden a appelé les Américains à combattre le racisme et l'extrémisme lors d'un sommet à la Maison Blanche.

YouTube a déclaré qu'il allait étendre ses politiques en matière d'extrémisme afin de supprimer les contenus glorifiant des actes violents.

Le site de streaming vidéo interdit déjà l'incitation à la violence, mais des vidéos promouvant des miliciens impliqués dans l'assaut du Capitole américain le 6 janvier, montrent les failles de ses politiques existantes.

Dans un rapport publié en mai, le centre d'information Tech Transparency Project dit avoir trouvé 435 vidéos pro-milice sur YouTube, dont 85 postées depuis l'attaque du 6 janvier. Certaines de ces vidéos donnaient des conseils de formation, notamment sur la manière de mener des embuscades de type guérilla.

Jack Malon, porte-parole de YouTube, n'a pas voulu dire si la plateforme allait modifier son approche face à ce type de contenu dans le cadre de la nouvelle politique, mais a déclaré que la mise à jour lui permettait d'étendre son application de la loi.

YouTube a également déclaré qu'il lancerait une campagne d'éducation aux médias pour apprendre aux jeunes à repérer les tactiques de manipulation utilisées pour diffuser des informations erronées.

Microsoft a de son côté indiqué qu'il mettrait une version de base plus abordable de ses outils à la disposition des écoles et des petites organisations afin de les aider à prévenir la violence.

Meta a annoncé qu'il allait s'associer à des chercheurs du Center on Terrorism, Extremism and Counterterrorism du Middlebury Institute of International Studies.

(Reportage Sheila Dang à Dallas et Katie Paul à Palo Alto; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)